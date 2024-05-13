Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz
Koleksiyoncular hatalı paraların peşine düştü. Farklı koleksiyonerler büyük paralar teklif edebiliyor. İşte ayrıntılar…

Kağıt ve madeni paralar koleksiyoncular için büyük önem taşıyor. Merkez Bankası tarafından bazı basım hataları olabiliyor.

Bu hatalar da banknotları önemli yapıyor. Nadir görülen bu basım hataları koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor. Böylece hatalı banknotların değerleri de yükseliyor.

Genellikle basım hatalarında bir rakam eksik yazılıyor, yazım hatası yapılıyor ya da desenler yanlış yere yerleştirilebiliyor.

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Bu yüzden ceplerdeki paralar hatalıysa çöpe atılmamalı. Koleksiyonculara satılabilir. Hatalı banknotlar koleksiyonerlerden tarafından alınabiliyor. Hatanın değerine göre de para teklif edebiliyorlar.

Böylece 50 TL’deki basım hatasını koleksiyonculara belki de Bin liraya satabilirsiniz.

Farklı koleksiyoncular farklı teklifler de sunuyor.

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