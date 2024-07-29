Cebinizden 100 bin lira gitmesin. Bu hataya düşen araç sahibi yandı

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Cebinizden 100 bin lira gitmesin. Bu hataya düşen araç sahibi yandı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı.

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