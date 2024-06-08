ÇED raporuna gerek duyulmamıştı: İliç'teki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'te bulunan bir maden sahasında meydana gelen liç kayması felaketinde, toprak altında mahsur kalan 9 madenci arasından birinin daha hayatını kaybettiği tespit edildi. 13 Şubat'ta Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan olayda, liç yığınının kayması sonucu 9 işçi göçük altında kalmıştı. Kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen, son madencinin de cansız bedenine ulaşıldı.

116 GÜN GEÇTİ

Liç kaymasından 116 gün geçti ve dün 3 maden işçisinin daha hayatını kaybettiği tespit edildi. Bugünkü arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, enkaz altında kalan son işçinin de cansız bedeni bulundu. Yetkililer, işçilerin kimlik tespitinin DNA analizi ile yapılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç bölgesinde bulunan ve Anagold firmasına ait olan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta öğleden sonra büyük bir toprak kayması yaşandı. Olay yerinden gelen bilgilere göre, yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metre yükseklikten aşağıya doğru kaydı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre, kayan toprak kütlesi 800 metrelik bir mesafeyi kat etti. Meydana gelen bu felaket sonucunda en az 9 maden işçisi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Erzincan Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ayrıca, kayan toprak yığınının içerisinde siyanür ve sülfürik asit gibi zararlı maddelerin bulunduğu belirtildi. Bu arada, şirketin daha önce yapılan tüm itirazlara rağmen kapasite artışına gitmesi ve dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un maden için "ÇED raporuna gerek yok" yönünde karar vermesi kamuoyunda tartışma yarattı.