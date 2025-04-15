Cedi Osman Panathinaikos’ta kalacak: Yeni sözleşmeyi imzaladı

Kaynak: AA
Cedi Osman Panathinaikos’ta kalacak: Yeni sözleşmeyi imzaladı

NBA’den ayrılarak Avrupa basketboluna dönen Cedi Osman Panathinaikos’ta kalacak. Milli oyuncu, Yunan ekibi ile yeni sözleşme imzaladı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Cedi Osman, Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı, 3,8 ribauntla mücadele etti.

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