Cedi Osman'da korkutan haberi Ergin Ataman verdi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final mücadelesinde Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

"12 Dev Adam"ın önemli oyuncularından Cedi Osman'ın, sakatlığı nedeniyle cuma günkü maçta oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor.

"STRES KIRIĞI OLSA 4-6 HAFTA SAHAYA AYAK BASAMAZ"

TRT Spor canlı yayınında Cedi Osman'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Başantrenörü Ergin Ataman, "Sağlık ekibimiz Cedi'yi ağrısını en aza indirecek şekilde hazırlamaya çalışıyor. MR ve tomografi çekildi, en çok şüphelendikleri şey stres kırığıydı çünkü öyle bir görüntü vardı. Ama bu sabah çekilen tomografide çok şükür bir stres kırığı yok. Stres kırığı olsa 4-6 hafta sahaya ayak basamazdı" dedi.

Kemik ödemi tespit edildiğini aktaran Ataman, "O da üstüne basmasına engel oluyor. Cedi'yi 2 gün antrenmana çıkartmayacağız. Çok yoğun bir tedaviyle maça hazırlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

????Ergin Ataman: "Cedi Osman'da stres kırığı yok. Çok yoğun bir tedaviyle Yunanistan maçına hazırlamaya çalışıyoruz." pic.twitter.com/DczTynlutz — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 10, 2025

"OYNAMAK İSTİYOR AMA SAKATLIĞI CİDDİ"

Cedi Osman'ın dünkü Polonya maçında oynamak istediğini anlatan Ergin Ataman, "Cedi, dün o halde bile sahaya girmek istedi. Cuma günkü maçı düşündüğüm için yok dedim. Cedi her koşulda oynayacaktır ama ne kadar oynayabilir, yüzde 100'le mi oynayabilir... Yüzde 50 ile oynayacaksa oynatmamak daha iyidir. Gidişata bakacağız. Cedi her koşulda oynamak istiyor ama çok ciddi de bir sakatlığı var" ifadelerini kullandı.

Maç gününe kadar tedavinin devam edeceğini söyleyen Ataman, "Cuma günü akşamına kadar ciddi bir süre var, umarım o zamana kadar bir ilerleme kaydeder. Maç bugün veya yarın olsa oynayamazdı" dedi.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

AA'ya açıklama yapan Ergin Ataman, Yunanistan ile EuroBasket 2025'te tarihi bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini kaydeden Ergin Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarih bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli" şeklinde konuştu.