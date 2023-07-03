Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın Cleveland kariyerinin ardından yeni adresi yapılan draftların ardından San Antonio Spurs oldu.

Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

Miili basketbolcu Cedi Osman, 6 sezon devam eden Cleveland Cavaliers macerasının ardından 28 yaşındaki yıldız basketbolcunun yeni takımı San Antonio Spurs oldu.

ESPN'in haberine göre Miami, Cleveland ve San Antonio'nun dahil olduğu takasta Cleveland Cavaliers, Miami Heat‘ten Max Strus’u kadrosuna kattı.

Spurs ise Cedi Osman’ın yanı sıra Lamar Stevens’ı da kadrosuna katarken 2. tur draft hakkı da elde etti. Miami Heat ise Max Strus’u gönderirken 2. tur draft hakkı elde etti.

Cedi Osman bu takas ile birlikte NBA tarihinin en iyi koçlarından Gregg Popovich ile çalışma şansı yakaladı.

74 yaşındaki Popovich 27 yıldır San Antonio Spurs'ün koçu olarak görev yapıyor.

Cedi Osman NBA kariyerine şu ana kadar 404 maçta 9.7 sayı – 3.0 ribaund – 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

Cedi Osman geçen sezon ise 8.7 sayı – 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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