Cedric Bakambu resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Cedric Bakambu'yu transfer etti. Sarı Kırmızılılar, Demokratik Kongolu oyuncuyu KAP'a bildirdi.

Cedric Bakambu resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Cedric Bakambu transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında Transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Cedric Bakambu ilk açıklamasında; "Artık Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dayım. Türkiye'ye yeniden gelip oynamak bir hayal gibi" dedi.

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