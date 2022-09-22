UEFA'nın 1 numarasından Rusya ihraç kararı açıklaması

UEFA'nın Hırvatistan'ın Hvar kentinde gerçekleştirdiği icra kurulu toplantısında Aleksander Ceferin açıklamalarda bulundu.



Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceferin, "Rusya'nın men edilmesi bugün verilmiş bir karar değil. Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin organizasyonlardan men edilmesi kararını aldığımızda bu kararın bir sonraki duyuruya kadar olacağını belirtmiştik. Bu, mevcut durumu takip ettiğimiz anlamına geliyor ve biz aksi bir karar alana kadar geçerliliğini koruyacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir veya iki ülkede düzenlemesini gerektiğine dikkat çeken Ceferin şunları söyledi, "11 ev sahibi ülkenin olduğu bir Avrupa Şampiyonası tekrar düşünmüyoruz. Maçlar farklı şehirlerde oynandı. Sadece ev sahibi olan takımlar finale kaldı. Fikir fena değildi ama Avrupa Şampiyonası, bir veya en fazla iki ülkede yapılmalı."