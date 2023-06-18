Ceferin Suudi Arabistan'ı uyardı

Suudi Arabistan ekipleri, başta Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema olmak üzere yaptıkları transferlerle gündem oldu.

Sporx'in dış basından dayandırdığı habere göre, UEFA başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan'ın yaptığı bu dudak uçuklatan fiyattaki transferler hakkında Hollanda basınına konuştu.

Ceferin, ''Akademilere yatırım yapmalı, antrenör getirmeli ve kendi oyuncularını geliştirmeliler'' ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE AYNI STRATEJİYİ YAPMIŞTI

Ceferin, bir dönem Çin'in de bu hatayı yaptığı ifade ederek, "Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde. Akademilere, antrenörlere, kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar. Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz. Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir. Oyuncular, en iyi turnuvalarda oynamak, kazanmak isterler. En iyi turnuvalar da Avrupa'da!" dedi.