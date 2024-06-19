Cehennem Kapısı'nın bilimsel sırrı ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan ve tarihte "Cehennem Kapısı" olarak adlandırılan Ploutonium Kutsal Alanı, yüzyıllardır gizemini koruyan bir yapı olmasıyla biliniyor. Bu alanda yapılan son bilimsel araştırmalar, Alman yanardağ biyolojisi uzmanı Hardy Pfanz liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Pfanz ve ekibi, mağaraya giren canlıların ölümüne yol açan volkanik karbondioksit (CO2) gazının, fay hatlarından salınımı sonucu oluştuğunu ortaya koydu.

Gündüzleri güneşin etkisiyle dağılan bu gaz, gece yükselerek kapalı alanda bir "karbondioksit gölü" oluşturur ve bu, hayvanlar ve insanlar için ölümcül olabilir.

Hierapolis kazılarına başkanlık eden İtalyan arkeolog Francesco D’Andria'nın ekibiyle birlikte 2011 yılında bu kutsal alanı ortaya çıkardı.

D'Andria ve ekibinin çalışmaları, Hierapolis'in sadece bir turizm noktası olmanın ötesinde, antik dünyanın gizemli ritüellerine ev sahipliği yaptığını göstermekte.

Ayrıca, Güney California Üniversitesi'nden Roma İmparatorluğu uzmanı arkeolog Dr. Sarah Yeomans, Hierapolis'in termal sularının şehrin kuruluşunun başlıca nedenlerinden biri olduğunu ve antik dönemde şifalı sularıyla ünlü bir kaplıca merkezi olduğunu belirtti.

Bilimsel çalışmalar, "Cehennem Kapısı"nın sadece mitolojik bir öğe olmadığını, aynı zamanda antik dünyanın doğal fenomenlerini anlama ve yorumlama biçimlerini de yansıttığını göstermekte.