'Cehennem kuyusu’ 10 yıl sonra açıldı. Binlerce ceset tek tek çıkarılıyor

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD’in işgal ettiği dönemde binlerce Trükmeni öldürerek attığı ve ‘Cehennem kuyusu’ olarak bilinen toplu mezar 10 yıl sonra açıldı. Binlerce cesedin olduğu düşülen toplu mezarda cansız bedenlerin çıkarılması için çalışmalar başladı.

Hayatını kaybeden yakınlarını arayanlar Telafer yakınlarında bulunan toplu mezara akın etti. Toplu mezar yöre halkı tarafından “Allav Anter” olarak ‘IŞİD’li teröristler “Cehennem çukuru” adını vermişti.

IŞİD’li teröristler bölgeyi işgal ettiği 9 Haziran 2014 tarihinden itibaren infaz ettiği binlerce sivili söz konusu kuyuya atmıştı.

Türkmen kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerinin girişimiyle bu toplu mezar Irak hükümeti tarafından 10 yıl aradan sonra açıldı ve cesetler çıkarılmaya başlandı.

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, sivil toplum örgütlerinden edindikleri bilgiler ve belgeler doğrultusunda kuyuda bin 500'den fazla cesedin olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Kuyuda kadın ve çocukların da cansız bedenleri olduğu öğrenildi.

Uluslararası insan hakları beyannamesine göre IŞİD’in burada insanlığa karşı toplu cinayet işlediğini hatırlatan Ketene, ceset çıkarma çalışmalarının aksamamasını ve bir an önce kayıp binlerce insanın cesedine ulaşılması istendi.