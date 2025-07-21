Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji uzmanından korkutan açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sıcaklıklar bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek ve ülke genelinde yağışsız bir hava hakim olacak.

Fevzi Burak Tekin

Başkent Ankara’da sıcaklık salı günü 35 dereceyi, çarşamba günü ise 37 dereceyi görecek. İstanbul’da da benzer şekilde 35–37 derece arası sıcaklıklar beklenirken İzmir, Antalya ve Adana’da termometreler 40 dereceye ulaşacak. Diyarbakır’da sıcaklık ise yer yer 46 dereceyi bulacak. Ülke genelinde yağışsız ve aşırı sıcak günler beklendiğini belirten Tekin şöyle konuştu:

TERMOMETRELER REKOR KIRACAK

Hafta boyunca ülkemiz genelinde ortalamalarına bakıldığında mevsim normallerinin 6 ile 12 derece hafta boyunca üzerinde bir sıcaklık gerçekleşecek. Yağışsızlık ve sıcaklık özellikle bu hafta boyunca bizi etkileyecek. Yağışa baktığımızda ise kuzeydoğu kesimlerde dar alanda yağışı göreceğiz. Bugün pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kısa süreli öğle saatlerinden sonra yağışı göreceğiz. Salı, Çarşamba, Perşembe gününe bakıldığında ise yine Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışı görürken ülkemizin diğer yerleri az bulutlu ve açık bir havanın etkisi altında olacak ve hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Büyük kentlere bakıldığında başkentte 35 derece, Çarşamba 37 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklığı yine İstanbul'a bakıldığında yarın 35, Çarşamba 37 derece olacak. İzmir’de hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Yine Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak ve nem oldukça yüksek olduğunda hissedilen sıcaklık özellikle Antalya'da çok daha fazla olacak. An itibariyle Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece, hissedilen sıcaklık 39-40 dereceye ulaşmış durumda. Yine Adana'da 40 derece olacak. Diyarbakır'da ise yer yer 46 derece sıcaklığına ulaşmış olacak.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DIŞARIYA ÇIKMASIN

Yaptığımız değerlendirmelere göre hafta boyunca bu sıcak hava ülkemiz genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam edecek. Daha sonrasında mevsim normalleri civarına düşecek ama yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredecek. Yine normallere göre sıcak olacak. Kuzeydoğu kesimlerde dar alanda yağışları göreceğiz fakat etkili olmayacak ama ülkemizin büyük bir bölümünde maalesef yağışsızlık devam edecek. Ama vatandaşlarımızın en güncel tahmin ve uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğünü takipte kalmalarını önemle rica ediyoruz.

Güneş ışınlarının dik geldiği saat 11 ile 16 saatleri arasında özellikle çocukların, yaşların kronik rahatsız olan vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz.