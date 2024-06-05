Cehennem sıcakları hayatı felç etti

Cehennem sıcakları hayatı felç etti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bazı bölgelerinde sıcaklıkların 53 santigrat dereceye kadar yükseldiği Pakistan'da yetkililer, sıcak çarpmasını önlemek için insanları evde kalmaya, sıvı tüketmeye ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırıyor.

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Cehennem sıcakları hayatı felç etti 1

Halkın aşırı sıcak yüzünden dışarıya çıkmaması tüccarlara sinek avlattı. Pek çok dükkan sahibi gününün büyük bir bölümünü dükkanlarında uyuyarak geçirdi.

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Cehennem sıcakları hayatı felç etti 2

Pakistan'ın en sıcak bölgelerinden biri olarak kayda geçen Jacobabad'ta, insanlar bisiklete binerken bile güneşin etkisinden kurtulmak için başlarına ıslak bez sarıyorlar.

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Cehennem sıcakları hayatı felç etti 3

İnsanlar sıcaklığın 52 santigrat dereceye ulaştığı Jacobabad'daki bir satıcıdan buz blokları satın alıyor. Mohenjoy Daro ve Larkana, sıcaklıkların 53 santigrat dereceye ulaşmasıyla Pakistan'ın en sıcak yerleri olarak kayda geçti.

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Cehennem sıcakları hayatı felç etti 4

Pakistan'da bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, Belucistan'ın güneybatısındaki Turbat şehrinde 28 Mayıs 2017'de kaydedilen 53,7 santigrat dereceydi.

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Cehennem sıcakları hayatı felç etti 5

Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre, nüfusu 241 milyondan fazla olan Güney Asya ülkesi, 1999 ile 2018 yılları arasında iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı 3,8 milyar dolar değerinde ekonomik kayıp yaşadı.

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Cehennem sıcakları hayatı felç etti 6

Pakistan, dünyadaki karbon ayak izinin %1'inden azını üretiyor. İklim değişikliğinin ciddi ve çok yönlü etkilerinden zarar gören ülkede sadece insanlar değil hayvanlar da sıcak hava dalgasından fazlasıyla etkileniyor..

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Cehennem sıcakları hayatı felç etti 7

Şidddetli sıcaktan dolayı Pencap'taki eğitime ara verildiği açıklandı. Okulların süresiz kapatılması, en az 26 milyon çocuğu etkiledi.

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Pakistan'ın Pencap Eyaletindeki yetkililer, yoğun sıcak hava dalgasının Haziran sonlarına kadar süreceğini söylüyor ve bu süre zarfında insanlara evlerinde kalmalarını tavsiye ediyorlar.

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