Cehennem sıcakları hayatı felç etti

Halkın aşırı sıcak yüzünden dışarıya çıkmaması tüccarlara sinek avlattı. Pek çok dükkan sahibi gününün büyük bir bölümünü dükkanlarında uyuyarak geçirdi.
Pakistan'ın en sıcak bölgelerinden biri olarak kayda geçen Jacobabad'ta, insanlar bisiklete binerken bile güneşin etkisinden kurtulmak için başlarına ıslak bez sarıyorlar.
İnsanlar sıcaklığın 52 santigrat dereceye ulaştığı Jacobabad'daki bir satıcıdan buz blokları satın alıyor. Mohenjoy Daro ve Larkana, sıcaklıkların 53 santigrat dereceye ulaşmasıyla Pakistan'ın en sıcak yerleri olarak kayda geçti.
Pakistan'da bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, Belucistan'ın güneybatısındaki Turbat şehrinde 28 Mayıs 2017'de kaydedilen 53,7 santigrat dereceydi.
Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre, nüfusu 241 milyondan fazla olan Güney Asya ülkesi, 1999 ile 2018 yılları arasında iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı 3,8 milyar dolar değerinde ekonomik kayıp yaşadı.
Pakistan, dünyadaki karbon ayak izinin %1'inden azını üretiyor. İklim değişikliğinin ciddi ve çok yönlü etkilerinden zarar gören ülkede sadece insanlar değil hayvanlar da sıcak hava dalgasından fazlasıyla etkileniyor..
Şidddetli sıcaktan dolayı Pencap'taki eğitime ara verildiği açıklandı. Okulların süresiz kapatılması, en az 26 milyon çocuğu etkiledi.
Pakistan'ın Pencap Eyaletindeki yetkililer, yoğun sıcak hava dalgasının Haziran sonlarına kadar süreceğini söylüyor ve bu süre zarfında insanlara evlerinde kalmalarını tavsiye ediyorlar.