Cehennemden kaçış! Bombaların ortasında kaldı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in İranlı yıldızı Mehdi Taremi, Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle günlerce mahsur kaldığı Tahran’dan ayrılmayı başardı. İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yaşanan gerilimde İnter'in yıldız ismi Mehdi Taremi Tahran'da mahsur kalmıştı.

Gazzetta dello Sport’un haberine göre tecrübeli golcü, başkentten çıkarak kilometrelerce uzaktaki ailesinin yaşadığı Buşehr’e gitmeyi başardı.

32 yaşındaki forvetin Tahran’dan çıkması, bölgede yükselen çatışmalar nedeniyle neredeyse imkânsız hâle gelmişti. İsrail’in 12 gün önce İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası başkent adeta savaş alanına dönmüştü. Taremi, yakın çevresine bu süreci “yaşayan bir cehennem” olarak tanımladı.