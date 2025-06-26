Cehennemden kaçış! Bombaların ortasında kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cehennemden kaçış! Bombaların ortasında kaldı

İran ile İsrail arasındaki savaş İtalyan devi Inter'de forma giyen Mehdi Taremi, ülkesinde mahsur kalmıştı. Yıldız oyuncu, ailesinin yanına gitmeyi başarırken yaşadığı süreci 'cehennem' olarak nitelendirdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in İranlı yıldızı Mehdi Taremi, Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle günlerce mahsur kaldığı Tahran’dan ayrılmayı başardı. İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yaşanan gerilimde İnter'in yıldız ismi Mehdi Taremi Tahran'da mahsur kalmıştı.

Gazzetta dello Sport’un haberine göre tecrübeli golcü, başkentten çıkarak kilometrelerce uzaktaki ailesinin yaşadığı Buşehr’e gitmeyi başardı.

a-001.jpg

32 yaşındaki forvetin Tahran’dan çıkması, bölgede yükselen çatışmalar nedeniyle neredeyse imkânsız hâle gelmişti. İsrail’in 12 gün önce İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası başkent adeta savaş alanına dönmüştü. Taremi, yakın çevresine bu süreci “yaşayan bir cehennem” olarak tanımladı.

Son Haberler
Yatırımdaki yeni gözdeyi açıkladı! İslam Memiş ezberleri bozdu
Yatırımdaki yeni gözdeyi açıkladı! İslam Memiş ezberleri bozdu
Yaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikede
Yaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikede
CHP'den Meclis'te dikkat çeken sanat hamlesi
CHP'den Meclis'te dikkat çeken sanat hamlesi
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...
Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin adını bakın ne koydu
Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin adını bakın ne koydu