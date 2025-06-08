Cehennemin kapısı 54 yıl sonra kapanıyor

1971 yılında Sovyet bilim insanlarının Karakum Çölü’nde yanlışlıkla doğalgaz rezervine sondaj yapmasıyla başlayan yangın, yarım yüzyılı aşkın süredir sönmeden devam etti. Sondaj sonucunda metan gazı yüzeye çıktı ve zehirli sızıntıyı önlemek amacıyla gaz ateşe verildi. Bilim insanları birkaç gün içinde yangının sona ereceğini öngörse de bu tahminler gerçekleşmedi. Aksine, alevler tam 54 yıl boyunca Karakum’un ortasında yanmaya devam etti.

CEHENNEMİN KAPISI TURİZMİ DE ALEVLENDİRMİŞTİ

Halk arasında “Cehennemin Kapısı” olarak adlandırılan bu devasa yanar çukur, yıllar içinde Turkmenistan’ın en çok ilgi gören turistik noktalarından biri hâline geldi. Turistler, çöldeki bu sıra dışı manzarayı görmek için ülkeye akın ederken, çukurun yaydığı metan gazı küresel ısınmaya da ciddi katkı sağladı.

Uluslararası Enerji Ajansı, Turkmenistan’ı dünya genelinde en yüksek metan sızıntısı oranına sahip ülkelerden biri olarak tanımlıyor. Bu durum, ülkenin doğalgaz kaynaklarını kötü yönettiğine dair küresel eleştirilerin artmasına neden oldu.

TÜRKMENGAZ MÜDAHALE ETTİ

Son olarak, devlet kontrolündeki enerji şirketi Türkmengaz yangının artık büyük ölçüde bastırıldığını açıkladı. Şirket yetkilileri, yangını durdurmak için çukurun etrafına yeni kuyular açtıklarını ve metan gazının bu kuyular aracılığıyla yönlendirilerek azaltıldığını ifade etti. Bu yöntemle yangına yakıt sağlayan gazın kaynağı kesilmiş oldu.

Türkmengaz'ın bu müdahalesiyle birlikte alevlerin artık büyük bir tehdit oluşturmadığı bildiriliyor. Ancak yetkililer, çukurun tamamen söndüğünü henüz teyit etmedi.

DEV DOĞALGAZ REZERVİ HÂLÂ TEHLİKE TAŞIYOR

Türkmenistan, dünya genelinde en büyük dördüncü doğalgaz rezervine sahip ülke konumunda. Bu nedenle bölgedeki metan varlığı hâlâ ciddi boyutlarda ve olası yeni sızıntı risklerini beraberinde getiriyor. Ancak son gelişmeler, ülkenin çevreyle uyumlu enerji yönetimi yönünde adım atmaya başladığını gösteriyor.

Bir doğalgaz trajedisi olarak başlayan bu olay, zamanla hem küresel ısınmanın simgelerinden biri haline geldi hem de çölün ortasında büyüleyici bir manzaraya dönüştü. Şimdi ise bu ikonik ateş, tarihe karışmaya hazırlanıyor.