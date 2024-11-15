ÇEİS 60. yılını ödül töreniyle kutladı

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 60. kuruluş yılını Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek amacıyla organize edilen Yapı Tasarım Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini buldu. ÇEİS, 'Geleceğe Sağlam Adımlarla' mottosuyla, endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda 60 yıldır önemli projelere imza atıyor.

Yapı Tasarım Yarışması'na bu yıl 'Kamusal Alanda Bir Arada' temasıyla toplamda 139 proje katıldı. Ödül töreni, Anıtkabir ziyaretiyle başlayarak, sergi ve kutlama yemeğiyle devam etti. ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sendikanın sektöre kattığı değerlerin yanı sıra, iş gücü ve eğitim konularında yürüttüğü projelerin önemine vurgu yaptı.

Ödül töreninde profesyonel kategoride birinciliği Kürşad Keçeci'nin ÇARK projesi kazandı. Öğrenci kategorisinde ise Harmoni projesi ile Sude Turan, Kayra Suner ve Tugay Tuncay Can birinci oldu. Konukoğlu, yarışma ile geleceğe yönelik çevreci ve yenilikçi tasarımları desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Yarışma hakkında daha fazla bilgiye ise www.yapitasarimyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor.