Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim ile ilgili Çekya basınında paylaşılan bir iddia geniş yankı uyandırdı.

FAROE ADALARI MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK

iSport’un haberine göre; Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör adayları arasında düşünülen Fatih Terim'in Faroe Adaları maçının sonucuna göre tercih edilebileceği vurgulandı. Olası yenilgi durumunda bir süredir tartışılan Ivan Hasek ile yolların ayrılmasının beklenildiği ve yerine de Fatih Terim'in getirilebileceği ifade edildi.

SON ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLMUŞTU

Galatasaray ve A Milli Takım ile tarihi başarılara imza atan 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Shabab’ı çalıştırmıştı.