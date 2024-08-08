Çek sanayisindeki durgunluk devam ediyor

UniCredit Bank Baş Ekonomisti Pavel Sobíšek, Çek sanayi üretimindeki düşüş hakkında "Avrupa'da özellikle yatırım mallarına olan talep ve yaklaşık iki yıl önce Çek ekonomisini etkilemeye başlayan yüksek enerji fiyatları, özellikle enerji tüketimine talep eden sektörlere darbe vurdu" diyor.

Çek endüstrisi hala Covid salgını öncesi dönemdeki performansın gerisinde kalıyor. Creditas Bankası Baş Ekonomisti Petr Dufek, "2019'dan bu yana sektör bu yıl oldukça uzaklaştı ve şu anda salgın öncesi seviyenin yüzde 1,5 altında. Açığın temel nedeni enerji sektörünün daha kötü performansı ve metal üreticileri ile mühendislik şirketleri de zarar kaydetti. Otomotiv ise neredeyse yüzde 15 arttı" yorumlarında bulunuyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayıyla karşılaştırıldığında ise Çek Cumhuriyeti'nde sanayi üretimi yüzde 0,7 arttı. Buna en çok metal konstrüksiyon, motorlu kara taşıtları ve makine imalatı katkı sağlarken, en büyük düşüş bilgisayar, elektronik ve plastik ürünlerin imalatında kaydedildi.

Sanayi üretiminin gelecekteki gelişimine ilişkin ılımlı iyimserliği ise artan taleple korunmuş durumda. İlgili değerler, Haziran ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Dufek bu konuda ise "Bunlar cari fiyatlarla hesaplanıyor, dolayısıyla üretim enflasyonu nedeniyle biraz sapmış durumdalar" diye uyarıyor. "Bununla birlikte olumlu haber, otomotiv endüstrisine yeni siparişlerin gelmesi ve bu sayede yılın ikinci yarısında da şu ana kadarki nispeten iyi sonuçların korunabilmesidir" diye ekledi.

Salı günü açıklanan verilere göre, Çek şirketlerinin önemli müşterisi konumunda bulunan Almanya'da da sanayi siparişlerinde artış kaydedildi. Ancak komşu ülkede bile bu göstergenin gelişimi dalgalanıyor.