Çek yıldız soluğu Türkiye'de aldı: Paylaşımları nefesleri kesti

Çekya'da yayın yapan CNN Prima News'in ekranlarının 31 yaşındaki ünlü sunucusu Eva Perkausova, tatil için Türkiye'yi tercih etti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını adeta mest eden Perkausova, özellikle iddialı plaj pozlarıyla gündemde. Fit vücudu ve çekici dekoltesiyle iki çocuk annesi olduğuna inanmakta zorlanılan Perkausova'nın paylaşımlarına, hayranları "Günahkar derecede mükemmel" gibi yorumlar yapıyor. Perkausova'nın iki oğlu, 2,5 yaşındaki Killian ve 1 yaşındaki Arian da tatilde annelerine eşlik ediyor.

ANNESİYLE KIZ KIZA TATİL

Perkausova'nın iş insanı eşi Ivan Hecko olmadan, annesiyle birlikte tatile çıkması da dikkat çeken bir başka detay. Çekya basınına konuşan Perkausova, bu tatili annesine özel bir "kızlar gezisi" olarak tanımlayarak, "Annemin tatilin tadını çıkarmasını istiyorum" dedi. İki küçük oğluyla birlikte olmasına rağmen, Perkausová ve annesi, Türkiye'nin sunduğu güzelliklerin tadını çıkararak keyifli anlar geçiriyorlar.

"ÇOCUKLAR İÇİN BURASI BİR CENNET"

Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarıyla neşeli anlarını sıkça sergileyen Perkausova, bir videosunda promenadda dans ederken, "Partiler eskisi gibi değil ama yine de güzel vakit geçirebiliyoruz. İki bebek arabası, tüm tırmıklar, kolluklar ve havuzlar omuz çantasında plaja taşınıyor ama müzik çaldığında beni hiçbir şey durduramaz" ifadelerini kullandı. Instagram hesabından takipçilerine seslenen Perkausova, "Çocuklar için burası bir cennet" diyerek Türkiye'nin aileler için de harika bir tatil destinasyonu olduğunu vurguladı.