MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı süreci, Terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın silah bırakması ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile devam ediyor. Terör örgütü PKK'dan 7 gün önce dikkat çeken 'Türkiye'den çekiliyoruz' açıklaması gelmişti.

PKK’nın Türkiye’den çekildiğini duyurmasının ardından AKP sözcüsü Ömer Çelik “Yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır” demiş, AKP genel başkan vekili Efkan Ala'dan da"Terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz" açıklamaları gelmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE TAKVİYEYE GİTMİŞLER

PKK'nın nereye çekildiği ortaya çıktı. Haberi İktidara yakın Türkiye gazetesi duyurdu. PKK mensuplarından 2 bininin sene başından beri Sürecin açmazlarından olan sınırda sayıları 80-90 bin olarak tahmin edilen, ABD'nin donattığı YPG ordusuna katıldığı devletin yetkili birimleri tarafından tespit edildi.

Süreç kapsamında terör örgütü YPG'nin de silah bırakması iktidarın, özellikle de MHP'nin sık sık dile getirdiği konu başlıkları arasında yer alıyor.

YPG ise Şara yönetiminin askerleri ile zaman zaman çatışmalar yaşamasına rağmen görüşmelere devam ediyor. Habere göre Meclis'te kurulan komisyon haftaya toplanacak ve MİT son gelişmeleri aktaracak.

Ankara Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki süreci doğrudan etkilediği nedeni ile SDG'nin de tasfiye sürecini tamamlamasını bekliyor.