Çekirdeği ağrıları bitiriyor sapı ödemi söküp atıyor. Hasadı başladı kilosu 3 bin 500 TL

Manisa’da ilk kiraz hasadı başladı! Sancaklıbozköy’de rekor fiyatla satılan kiraz, sağlık mucizesi sunuyor: Çekirdeği ağrıları dindiriyor, sapı ödemi atıyor, antioksidanlarla vücudu koruyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi, mikroklima iklimiyle Kuzey Yarımküre’nin ilk kiraz hasadına ev sahipliği yaptı. Bahçelerde tatlı bir telaş yaşanırken, Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı’nda sembolik açık artırma düzenlendi.

Üreticiler Recep Ateş, Celil Görmez, İrfan Coşkuner ve Yusuf Bakar’ın topladığı 50 kilogram kiraz, tüccar Barış Akay tarafından kilosu 3 bin 500 TL’ye satın alınarak rekor kırdı.

Rengi ve kokusuyla yazın habercisi kiraz, sağlık açısından da zengin bir hazine. Beslenme uzmanı Dyt. Ceyda Nur Çakın, kirazın antioksidanlarla dolu olduğunu belirtiyor.

Antosiyanin ve kuarsetin gibi bileşikler, serbest radikalleri nötralize ederek kanser riskini azaltıyor. C ve A vitaminiyle cildi güneşin zararlı etkilerinden korurken, potasyum ve magnezyum içeriği kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını destekliyor.

Kiraz sapı, kaynatılarak tüketildiğinde ödem ve kabızlık sorunlarına çare oluyor. Ancak uzmanlar, aşırı kullanımın sıvı kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bütünüyle tüketilen kiraz ise bağırsak sağlığını güçlendiriyor. Günde iki su bardağı kiraz, lif ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Melatonin içeriği uykusuzluğu hafifletirken, kompleks karbonhidratlar tokluk hissi sağlıyor.

Kiraz çekirdeği de sağlık için değerli. Böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırıyor, kas ağrılarını azaltıyor ve yağından elde edilen ürünlerle cilt sağlığını destekliyor. Çocuklarda gaz problemlerini önleyen kiraz, enfeksiyon riskini düşürüyor ve vücut direncini artırıyor. Kiraz çekirdeği yastıkları ise rahat bir uyku sunuyor.

Yetişkinler için günlük üç porsiyon meyve önerilirken, bir porsiyon kiraz yaklaşık 10-12 adetten oluşuyor. Çeşitli bir diyet için kiraz tüketimi 1-2 porsiyonla sınırlanabilir. Manisa’nın bu lezzetli meyvesi, hem sofraları hem sağlığı şenlendiriyor.