Çekirdeği bin kaplan gücünde

Zeytin çekirdeğinin kişinin boğaz boşluğundan mideye inene dek eridiği ve kolayca hazmedildiğini söylenir. Bazı araştırmacılar ise hazmedilmediğini, pek çok denek üzerinde ve bazı cihazlarla da tespit edildiğini söylüyor. Peki, zeytin çekirdeği yararlı mıdır? İşte yanıtı…

Zeytin çekirdeğinin yutulması herkes tarafından bilinmez. Ancak eskilerin çoğunun bunu yaptıkları da biliniyor. Zeytin çekirdeği ile ilgili araştırmalar sürüyor…

Bir araştırma sonuçlarına göre ortaya çıkan sonuçlar, belki de birçok kişi için hayret verici. İşte o araştırmaya göre zeytin çekirdeğinin yararları:

Zeytin çekirdeği yutan kişilerde ülser veya gastrit gibi mide sorunlarının sona erdiği, sindirim sistemi ve bağırsakları düzenlediği, prostat ve basur gibi rahatsızlıklara engel olduğu ve vücudunuzdaki iç organlarınızda baş gösterebilecek kanserli hücre risklerini en minimuma indirdiği de genel olarak zeytin çekirdeğinin faydaları olarak belirtilmektedir.Mide yanması yaşayan kişilerin tamamı zeytin çekirdeğini yuttuktan bir müddet sonra rahatladıklarını, kabızlık ve sindirim sistemi ile ilgili sorunlarının da ortadan kalktığı belirtmişler.



Zeytin çekirdeği yutan kişilerde hemoroit ( basur ) sorunlarına rastlanmadığı, bilakis basur sorunu olanların iyileştikleri belirtilmekte.



Sürekli olarak zeytin çekirdeği yutan kişilerde, kanser sorunlarına çok ender rastlanıldığı da belirtilmekte.



ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ZARARLI MI



Zeytin, Ku’an’da da adı geçen mübarek bir besin maddesi ve çok faydalı olduğu da kesin. Ancak çekirdeği ile ilgili bazı şeyleri kulaktan dolma bir şekilde uygulamaktansa, modern tıbbın imkanlarından yararlanarak uzman doktorlara görünmekte yarar vardır.

Konularında uzman olan birçok isim zeytin çekirdeği yutmanın yaradan çok zararlı olduğunu belirtmektedirler. Çok miktarda zeytin çekirdeğinin yutulmasının sağlık felaketine yol açacağı belirtilmektedir.

Bunu söyleyen uzmanlar, zeytin çekirdeğinin iki ucunun da sivri olduğunu ve midenin de bunları öğütemediğini belirtmektedirler. Bundan dolayı da zeytin çekirdeklerinin bağırsaklara zarar verebileceğini ve tahriş edebileceğini söylemektedirler. Hemoroit sorunu olan kişilerin yaralarına da zarar verip parçalayabilir. Hemoroiti olan hastaların birçoğu doktora gitmekten imtina ettikleri için, söylenen her yöntemi denedikleri ve bundan zarar gördükleri belirtilmektedir. Zeytin çekirdeğinin herhangi bir faydasını görmedikleri için neticede doktora gitmekten başka çareleri de kalmıyor.



