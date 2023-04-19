Çekirdeğin çok az bilinen yararları nelerdir

Editör: Naim Arıoğlu

Çekirdek içerdiği çinko yaraların iyileşmesi aknenin önlenmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesi tekrarlayan enfeksiyonların ortadan kalkması tat ve koku duyarlılığının güçlenmesi sperm hareketlerinin artması açısından önem taşır.

İşte diğer yararları:

Posalı bir besindir. Posalı besinler kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısalttığı ve bağırsak duvarı ile temasını azalttığı için kanserden korunmada faydalı olurlar.

İçerdiği B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yarar kan şekeri düşüklüğüne faydalıdır.



Ayçiçek yağındaki E vitamini kalp damarlar beyin ve sinir fonksiyonlarını düzenler yaraların iyileşmesine yararlı olur prostat kanserine karşı korur cilt yaşlılığını geciktirir.



KABAK ÇEKİRDEĞİNİN YARARLARI



Hergün belirli miktarda tüketilirse prostat kanserinin önlenmesine yardımcıdır.

İçindeki fosfor; kemik ve dişlerin oluşumu kalp kasının kasılması ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesi için gereklidir.



Lifli bir besindir. Lifli besinlerin kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağladığı kabızlık ve bazı kanser türlerinin önlenmesinde yararlı olduğu saptanmıştır. Alınan posa miktarı arttıkça koroner kalp hastalığı ve buna bağlı oluşulabilecek risklerde azalma olduğu görülmüştür. Posa uzun süre doygunluk hissi yaratıp besin alımını azalttığı için kandaki kolesterol yağlarını düşürücü etki yapar kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısaltır ve bağırsak duvarı ile temasını azaltır. Bu sayede de kanserden korunmada faydalı olur.



İçeriğinde bulunan B15 vitamininin kolesterolü düşürdüğü ve protein yapımına yardımcı olduğu bilinmektedir.

