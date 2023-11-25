ÇEKİRGE (TARAMA ARACI) GEMİSİ SATILACAKTIR

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğünden:

Çekirge (Tarama Aracı) Gemisinin Satış İlanı

İDARENİN

Tebligat Adresi : Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 34746 Ataşehir / İSTANBUL Telefon No : 0216 687 44 00 Faks : 0216 687 44 06 Elektronik Posta Adresi : istanbul@csb.gov.tr Web Sitesi : https://istanbul.csb.gov.tr

İHALE KONUSU

Aşağıda özelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen 1935464 numaralı ÇEKİRGE isimli TARAMA gemisinin 2886 Sayılı Devret İhale Kanununun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" İle şartname esasları dâhilinde satışı yapılacaktır.



ÇEKİRGE (TARAMA ARACI) GEMİSİ ÖZELİKLERİ

GEMİ ADI : ÇEKİRGE 1935464 GEMİNİN CİNSİ : TARAMA ARACI GEMİ NO : 1935464 IMO No : - İNŞAA YILI VE TARİHİ : 01.01.1974 ALMANYA - LUBECK TEKNİK KÜTÜK NO/LİMAN : 14978 / İSTANBUL BAĞLAMA LİMANI : İSTANBUL / 8863 BAYRAĞI : TÜRKİYE GROS TON : 267,79 NET TON : 181,41 TAM BOY : 14,20 TESCİL BOYU : 31,01 TESCİL GENİŞLİĞİ : 8,61 TESCİL DERİNLİĞİ : 3,21 İNŞAAT MALZEMESİ : ÇELİK TONALİTO BELGE NO : İSTANBUL / 14978 YAKIT CİNSİ : DIESEL MAKİNE : ENGİNE / MWM RHS-518A/166 HP KIÇININ ŞEKLİ : KESME BAŞ ŞEKLİ : KESME SU GEÇİRMEZ PERDE ADEDİ : 4 TARAMA DERİNLİĞİ : 10 – 15 m. SAATLİK TARAMA KAPASİTESİ : 305 m³/h NİTELİĞİ : Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araç ARACIN BULUNDUĞU YER : İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği deniz vasıtaları parkı TAHMİNİ BEDEL : 3.500.000,00 – TL GEÇİCİ TEMİNAT (%30) : 1.050.000,00 – TL



Gemide Bulunan Belgeler ve Sertifikalar:

Tarama Yetki Belgesi Gemi Sicil Tasdiknamesi Tonilato Belgesi

İHALENİN YERİ TARİH VE SAAT

İhale 11.12.2023 Pazartesi günü saat 11:00 (ÇEKİRGE) İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet binası (Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 34746 Ataşehir / İSTANBUL) bulunan Toplantı Salonunda Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.

İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ, TEMİNİ VE BEDELİ

İhale şartnamesi İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğünden (12.Kat) (Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 34746 Ataşehir / İSTANBUL) temin edilir. Denizdibi tarama gemisine ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. İhale şartnameleri İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğünden (12.Kat) bedelsiz olarak görülebilir.

GEMİNİN GÖRÜLEBİLECEĞİ YER

Gemi, ihale gününden önce mesai saatleri içerisinde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği deniz vasıtaları parkında (Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:21 Tuzla / İSTANBUL) görülebilir.

6- İHALEYE KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

6.1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

6.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa karşın ihaleye katılanın üzerinde ihale kalırsa geçici teminatı hazineye irat kaydedilir. Ayrıca haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamazlar. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir ve geçici teminatı hazineye irat kaydedilir.

6.3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre gemiyi devralmaya haiz Gerçek ve Tüzel Kişiler ihaleye katılabilirler.

6.4. Alıcı yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ise; 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at Ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geminin Milli Gemi sicilinden terkini ve devamında yurtdışı ihraç işleminin yapılmasını kabul eder.

6.5. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunu ihale günü olan 11.12.2023 tarihinde saat 11:00’e kadar İl Müdürlüğümüz Ataşehir hizmet binası (Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 34746 Ataşehir / İSTANBUL) 12.katında bulunan Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğüne (İhale Servisi) imza karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Telgraf ve Fax ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6.6. Gerçek Kişilerden

6.6.1. Kanuni ikametgâh belgesi

6.6.2. T.C. Kimlik Belgesi

6.6.3. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi

6.6.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti

6.6.5. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge

6.6.6. Vergi Dairesine herhangi bir borcu olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

6.7. Tüzel Kişilerden

6.7.1. Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve onaylı vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ve noter tasdikli imza sirkülerini vermesi gerekir. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.7.2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

6.7.3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletname ve imza sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.7.4. Vakıf ve Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

6.7.5. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi bildirimi

6.7.6. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge

6.7.7. Vergi Dairesine herhangi bir borcu olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

6.8. Ortak Girişim Olması Halinde Gerçek veya tüzel kişilerden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ilgisine göre (6.6) veya (6.7) maddelerinde belirtilen belgeler istenecektir.

7- Gemi satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satışdan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcıya aittir. İhaleye katılanlar bu oranları görmüş ve bu KDV oranına göre teklif vermiş sayılacaktır.

8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8.1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, geminin satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

