Çekirgeler Kazakistan'ı istila etti: Hükümet alarma geçti

Taner Yener
Çekirgeler Kazakistan'ı istila etti: Hükümet alarma geçti

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, çekirge istilası nedeniyle Tarım Bakanlığı’na iki kritik bölge için özel talimat verdi.

Kazakistan’da Tarım Bakanlığı’nın yürüttüğü çekirgeyle mücadele çalışmaları hükümet gündeminin başına taşındı. Başbakan Oljas Bektenov, Bakanlar Kurulu toplantısında Tarım Bakanı Aidarbek Saparov’dan yürütülen mücadele hakkında bilgi aldı. Saparov, ülke genelinde 2,5 milyon hektarlık alanın tehdit altında olduğunu belirtti. Bu alanlar özellikle güneydeki bölgelerde yoğunlaşıyor.

Devlet bu yıl çekirgeyle mücadele için 7,1 milyar tenge, yaklaşık 16 milyon dolar kaynak ayırdı. Saparov, tüm müteahhitlerin belirlendiğini ve çalışmalara hızla başlandığını ifade etti.

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TÜR­KİSTAN VE JAMBIL BÖLGELERİ KRİTİK NOKTADA

Tarım Bakanı Aidarbek Saparov’un verdiği bilgiye göre, Tür­kistan bölgesindeki çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı ve geri kalan kısmın ay sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Jambıl bölgesinde ise şu ana kadar 28 bin hektarlık alan ilaçlandı.

Ancak çekirge sorunu sadece Kazakistan’ın iç meselesi değil. Komşu ülke Özbekistan tarafında ise benzer çalışmaların yalnızca yüzde 50’si tamamlanabildi. Bu durum özellikle sınır bölgelerini daha savunmasız hale getiriyor.

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YEREL YÖNETİMLERE İZLEME ÇAĞRISI

Başbakan Bektenov, Tarım Bakanlığı’na verdiği talimatta Tür­kistan ve Jambıl bölgelerinde mücadele çalışmalarının daha sıkı takibini istedi. Ayrıca bu bölgelerdeki yerel yönetimlere de izleme sistemlerinin iyileştirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Bektenov, mücadelede etkinliğin artırılması için sadece ilaçlama değil, aynı zamanda erken uyarı sistemlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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