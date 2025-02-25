Çekmeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 25 Şubat 2025 / 00:01

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA İKMAL İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KAPALI OTOPARK İKMAL VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/262958

1-İdarenin a) Adı : ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : PİRİ REİS CADDESİ NO.5 34782 MERKEZ MAH. ÇEKMEKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : KAPALI OTOPARK İKMAL VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAMDA 84 KALEM KAPALI OTOPARK İKMAL VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.03.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Çevre Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül : Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam

Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) 0,124137% 0,151723% 2,5 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 0,286227% 0,349833% 2,5 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 1,280399% 1,564932% 2,5 BORDÜR SÖKÜLMESİ (Nakliye Dahildir) 1,343882% 1,642523% 2,5 ŞEV TAŞI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI (Nakliye Dahildir) 3,164075% 3,867202% 2,5 L AYIRMA BORDÜRÜ 70 CM ALT ELEMAN (Nakliye Dahildir) 0,762748% 0,932248% 2,5 L AYIRMA BORDÜRÜ 70 CM ÜST ELEMAN (Nakliye Dahildir) 0,826309% 1,009933% 2,5 8 cm yüksekliğinde mineral yüzeyli parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 0,899277% 1,099116% 2,5 ARAÇ SINIR ELEMANI DÖŞENMESİ L=35CM (Nakliyeler Dahildir) 0,607349% 0,742316% 2,5 20 X 20 X 8 CM BOYUTLARINDA GÖRME ENGELLİ TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI( Nakliyeler dahildir. ) 0,226236% 0,27651% 2,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI / PUANI = 02/1,50 – 04/2,00 – 05/0,50 – 11/1,00 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) / (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1,5 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI / PUANI = 35/0,50 – 37/1,00 1,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) / (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI / PUANI =36/3,00 3

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) / (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI / PUANI = 40/3,00 – 42/0,50 – 43/0 4

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) / (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI / PUANI = 44/2,00 2

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) / (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDAKİ 44 NOLU İŞ KALEMİNİN (DESENLİ ASFALT YAPILMASI) EN AZ 2.000 M2’LİK İMALATIN DAHA ÖNCEKİ BİR İŞTE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI HALİNDE BUNUNLA İLGİLİ GEREKLİ BELGELERİ SUNMASI HALİNDE PUAN ALACAKTIR. 2

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) / (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4,5 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI / PUANI = 49/3,00 – 53/1,00 – 54/0,50 4,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) / (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3)

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI / PUANI = 73/2,00 – 75/0,50 – 77/0,50 3

YUKARIDA AYRI AYRI SIRALANAN İŞ KALEMLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLER UYGULANACAKTIR.

-Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

-Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

-İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

-Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.