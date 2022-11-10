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Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Çekmeköy - Şile otobanında seyir halinde olan hafif ticari araca, sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araçtaki 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 08:44
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Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı

Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı
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Olay 23.30 sıralarında Çekmeköy - Şile otobanı Edirne istikametinde meydana geldi. Suat Kocabey yönetimindeki  hafif ticari araca,  alkollü tespit edilen otomobil sürücüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yola savruldu. Çarpan otomobil ise olay yerinden süratli bir şekilde kaçmaya çalışırken bariyerlere çarpıp takla attı.

Çarpmanın etkisiyle araç içinden kendi imkanlarıyla çıkan şahıslar olay yerinden kaçtı. Hafif ticari araç içerisinden bulunan bir kişi ise çarpmanın etkisiyle hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edilirken Şile otobanı Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Çekicinin olay yerine gelmesinin ardından kaza yapan araçlar çekiye alınarak otoparka çekildi. Polis ise olay ile ilgili çalışmalarını sürdürürken şahısların arandığı öğrenildi.

(Kaynak: İHA)

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