Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Çekmeköy'de ormanlık alana giden iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.Y.A. tarafından 27 yerinden bıçaklanan G.Y. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan H.Y.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: DHA
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Çekmeköy'de meydana gelen olayda, iddiaya göre; 10 yıllık arkadaş oldukları öğrenilen G.Y. ile H.Y.A. ormanlık alana gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından H.Y.A. arkadaşı G.Y.'yi 27 yerinden bıçakladı. H.Y.A. olay yerinden kaçarken, G.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanlık alanda ceset olduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından G.Y.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayın ardından çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren H.Y.A. ekipler tarafından 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. H.Y.A.'nın ifadesinde, hayatını kaybeden G.Y.'nin kendisini bir süredir tehdit ettiğini, kendisine ait bir araçla ormanlık alana gittiklerini, kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. H.Y.A. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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