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Ev alev alev yandı

Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı. Yangın paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 07:21
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Çekmeköy’de ev alev alev yandı

Ev alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Alevler büyük paniğe neden olurken, evde bulunanlar kendilerini dışarı attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatin sonunda yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.  Yanan gecekondu kullanılmaz hale geldi.

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