﻿Ev alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Alevler büyük paniğe neden olurken, evde bulunanlar kendilerini dışarı attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatin sonunda yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yanan gecekondu kullanılmaz hale geldi.