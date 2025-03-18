Çekmeköy'de feci kaza! Doğalgaz kutusuna çarparak durdu

Kaza geçtiğimiz günlerde Çekmeköy ilçesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 VM 0303 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen kadın sürücüsü sokağa gireceği sırada sokaktan çıkan Ertan Urtenur'un idaresindeki 34 GKV 485 plakalı otomobili görünce panikledi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü daha sonra kuaför dükkanının doğalgaz kutusuna çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI

Ertan Urtenur, kazada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Ben aracımla hareket halindeydim. Tam sokaktan çıkacaktım. Cadde üzerinden araç geliyordu. Beni görünce yavaşladı, ama sokağa gireceğini tahmin etmemiştim. Tam sokaktan çıkacakken hanımefendi sanırım gaza bastı. Heyecanlandı mı, fren yerine gaza mı bastı onu da anlayamadım. Doğal kutusuna çarparak durdu. Kimseye bir şey olmadı, araçta iki çocuk vardı ama iyilerdi. Arabada hasar vardı" dedi.