Çekmeköy’de kanlı husumet! Enişte yeğenini vurdu

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan B.E, (32), husumetli olduğu eniştesi H.Ç'nin (60) evine gitmiş ve aralarında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, E'ye daire önünde tabanca ile ateş ederek yaralamıştı. E, vücuduna aldığı kurşun yaraları sebebiyle apartman içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından şüpheli Çetin'i yakalama çalışmaları başlatılmıştı.

"ELİNDE SİLAHLA GELDİ, ARBEDE SIRASINDA SİLAHI ALIP ATEŞ ETTİM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan H.Ç, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Bayram elinde silahla evimin önüne geldi. Kızımı ve ailemi uzun süredir tehdit ediyordu. Elinde silahı görünce aramızda arbede yaşandı. O esnada silahı alarak ateş ettim" dediği öğrenildi. Ç,emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ERTAŞ'I SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN ŞAHIS KAMERADA

Öte yandan, B.E, 2020 yılından bu yana H, Ç'nin ailesine özellikle de kızına rahatsızlık verdiği, sürekli tehditler savurduğu belirtildi. 38 ayrı suç kaydı bulunan E'nin pandemi döneminden bu yana aileyi defalarca kez tehdit ettiği, olay günü de silahla evin önüne geldiği öğrenildi. Ayrıca, E'yi silahla vurarak öldüren Ç'nin olayın ardından taksiye binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.