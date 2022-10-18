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Çekmeköy'de ocaktaki patlamalar nedeniyle hasar gören evlerde jandarma inceleme yaptı

Çekmeköy'de özel bir şirkete ait taş ocağında patlatılan dinamitler nedeniyle zarar gören evler jandarma ekipleri tarafından incelendi.  

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 19:47
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Çekmeköy'de ocaktaki patlamalar nedeniyle hasar gören evlerde jandarma inceleme yaptı

Çekmeköy'de ocaktaki patlamalar nedeniyle hasar gören evlerde jandarma inceleme yaptı
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DHA - Çekmeköy, Hüseyinli Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağının yakınında yaşayan mahalle sakinleri, ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsızdı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük bir patlama evlerin camlarını kırdı, çatlaklar oluşturdu.

Bazı evlerde ise patlamalar sonucunda gelen taş parçaları yüzünden hasar oluştu. Bugün öğle saatlerinde hasar gören evlere giden jandarma ekipleri, incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı. Mahallelinin yetkililerle görüşmek için taş ocağının kapısında bekleyişinin sürdüğü görüldü. 

"ÇOK TEDİRGİNİZ" 

Jandarma ekiplerinin evindeki hasarı incelediğini belirten Ercan Taşkıran, "Taş ocağındaki son dinamit patlaması çok şiddetliydi. Evimizde hasarlar oluştu. Tavanımız çatladı. Sıvalarımız döküldü. Çok tedirginiz. Evimizde huzurlu oturamıyoruz. Yetkililer gelip görüşmediler. Bizde jandarma ekiplerinin eşliğinde hasar tespit tutanağı tuttuk. Tedirginim" dedi. 

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