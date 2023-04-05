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Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü

Çekmeköy'de kamyonete ve bariyerlere çarptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:54
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Çekmeköy'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü
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Anadolu ajansı'nın haberine göre; Şile Otoyolu Ümraniye yönünde seyreden 35 DC 0189 plakalı otomobilin sürücüsü Y.T, Aşağı Dudullu Köprülü Kavşağı yakınında aracın kontrolünü kaybederek önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere ve beton duvara vuran otomobil ters dönerken, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

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