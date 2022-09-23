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Çekmeköy'de yarı çıplak otoyolda tehlikeli koşu

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi yarı çıplak halde koştu. Yarı çıplak kişinin tehlikeye aldırmadan yolun ortasında koşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 22:42
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Çekmeköy'de yarı çıplak otoyolda tehlikeli koşu

Çekmeköy'de yarı çıplak otoyolda tehlikeli koşu
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Olay, saat 17.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, adı öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak halde otoyolda koştu.

Sürücülerin uyarılarına aldırmayarak koşmaya devam eden yarı çıplak kişi, hem canını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. Yar çıplak kişi, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallayarak uzaklaştı. 

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