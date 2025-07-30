Çekmeköy’deki fabrika yangını söndürüldü mü?

Akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de ormanlık alana komşu bir fabrikada alevler belirdi.

Elyaf ve sünger üretimi yapılan tesisin tamamında yangın hızla genişledi.

Fabrikadan ara ara patlamalar duyulurken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Saat 22.00 civarında, elyaf sünger imalathanesinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın başladı.

Ekiplerin kararlı mücadelesiyle alevlerin yayılması engellendi.

Bölgede soğutma faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

An itibariyle ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir.”