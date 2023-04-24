Çekya Ankara Büyükelçisi Vacek, Muhittin Böcek’i ziyaret etti

Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Antalya ile Çek Cumhuriyeti iş birliğiyle açılacak sergilerle kültür-sanat köprüsü kurulması yönünde görüşüldü.

Çekya Ankara Büyükelçisi Vacek, Muhittin Böcek’i ziyaret etti

Çekya Büyükelçiliği, Antalya Fahri Konsolosluğu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yarın Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası fuayesinde ‘Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa’ isimli serginin açılışı yapılacak. Sergi açılışı öncesinde Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege ile birlikte Başkan Böcek’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, Antalya’nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi Vacek’e bilgi verdi. 2022 yılında Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye’ye gelen 450 bin ziyaretçinin 230 bininin Antalya’ya geldiğini söyleyen Başkan Böcek, bu sayıyı artırma gayretinde olduklarını kaydetti. Başkan Böcek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çek Cumhuriyeti’nden gelen ve Adıyaman’da görev yapan kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de ‘Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa’ sergisine ev sahipliği yaptığı için Böcek’e teşekkür ederek, “Çek Cumhuriyeti’nden gelen fotoğrafçıları misafir ettiğiniz için onur duydum. Sanata olan desteğiniz yadsınamaz onun için ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Böcek de sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kültür, sanat ve sergiyle ilgili çok güzel şeyler söylediniz. Bizim zaten Antalya’yı kültür sanat şehri yapma yolunda çalışmalarımız var. Bu bizim için son derece önemli. Bu konuda da iş birliğimizin artması için elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız” dedi.

‘Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa’ isimli sergi, 25 Nisan Salı günü (yarın) Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda açılacak. Serginin ilk bölümü Çek Cumhuriyeti’ni ve doğa harikalarını, ikinci bölümü Orta Doğu’nun manzaralarını ve Himalaya dağlarını, üçüncü bölümü ise elektron mikroskobu da dahil olmak üzere mikro dünyadan manzaraları sunacak. Sergi, 28 Nisan'a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda, 29 Nisan ile 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında ise AKM Fuaye Alanı’nda olacak.

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