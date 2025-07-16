Çekya Başbakanı'ndan beklenmedik çıkış: "ABD ile ortak hareket etmeyeceğiz"

Ukrayna'daki savaş devam ederken, uluslararası destek mekanizmaları da çeşitleniyor. Ancak son gelişmeler, bazı ülkelerin bu destek stratejilerinde farklı yollar izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Bu ülkelerden biri olan Çekya, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Avrupa ülkelerinden finansman sağlanarak Ukrayna'ya yapılacak yeni silah tedariki girişimine katılmayacağını duyurdu. Çekya Başbakanı Petr Fiala, kararın arkasındaki gerekçeleri açıklarken, ülkesinin Ukrayna'ya yardıma başka yollarla devam edeceğini belirtti.

Patriotlar nerede? Trump 'Yola Çıktı' dedi, Berlin 'Haberimiz yok' yanıtını verdi

ÇEKYA'DAN STRATEJİK FARKLILAŞMA

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Çekya'nın Amerikan silahlarının Ukrayna için Avrupa ülkelerince finanse edilmesi planına dahil olmayacağını net bir şekilde ifade etti. Fiala'ya göre, Çek Cumhuriyeti farklı projeler ve yollar aracılığıyla Ukrayna'ya yardım etmeye odaklanmış durumda. Bu "başka yollar" arasında öne çıkan ise, özellikle Ukrayna'nın acil ihtiyacı olan mühimmat tedariki inisiyatifi. Çekya, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmak adına mühimmat temini konusunda aktif rol oynamayı sürdürüyor. Dolayısıyla, bu yeni Amerikan girişimi yerine kendi önceliklendirdiği alanlara yoğunlaşmayı tercih ediyorlar.

Macaristan ile Ukrayna arasında diplomatik kriz: Orban, AB'den yaptırım talebinde bulundu

HANGİ ÜLKELER DESTEKLİYOR?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarına göre, Ukrayna için Amerikan silahlarının satın alınmasına ilgi gösteren ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda ve Kanada bulunuyor. Bu ülkelerin, Ukrayna'nın savunma kabiliyetini güçlendirmeye yönelik bu girişime aktif olarak katılmaları bekleniyor.

Peki, hangi silah sistemleri gündemde? En sık bahsedilen silahların başında, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirecek olan Patriot füze sistemleri geliyor. Bu sistemler, hava saldırılarına karşı kritik bir savunma hattı oluşturuyor. Ancak bazı iddialara göre, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 1000 kilometreye kadar menzile sahip Tomahawk seyir füzelerini de göndermeyi düşündüğü konuşuluyor. Amerikalı gazeteci David Ignatius'un paylaştığı bilgilere göre ise, Tomahawk füzeleri şu an için tedarik listesinde değil. Ancak Trump'ın Rusya üzerinde daha fazla baskı kurmak istemesi durumunda, bu füzelerin daha sonra listeye eklenebileceği ihtimali de tamamen dışlanmıyor.

Putin ve Macron’dan kritik görüşme: Orta Doğu ve Ukrayna masada!

UKRAYNA'YA DESTEK VE SON TARTIŞMALAR

Ukrayna'ya sağlanan uluslararası destek, savaşın başından bu yana sürekli olarak gündemde. Özellikle son bir yıldır, Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın sürdürülebilirliği ve çeşitliliği üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. Çekya'nın mühimmat inisiyatifi gibi doğrudan ve hedef odaklı yardımlar, Ukrayna ordusunun en acil ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından önem taşıyor. Özellikle mühimmat sıkıntısı, Ukrayna'nın bazı cephelerde yaşadığı zorlukların temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyordu. Bu nedenle, Çekya'nın bu alana odaklanması, Ukrayna için stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Amerikan silahlarının Avrupa ülkeleri tarafından finanse edilmesi fikri de yeni bir tartışma konusu. Bu yaklaşım, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardım maliyetini hafifletme ve Avrupa ülkelerinin sorumluluğunu artırma amacı taşıyor. Ancak her ülkenin kendi ekonomik ve askeri öncelikleri doğrultusunda bu tür girişimlere katılım konusunda farklı yaklaşımlar sergilemesi doğal karşılanıyor.

Avrupa'da güvenlik dengesi baştan kuruluyor: İmzalar 17 Temmuz'da atılıyor

DEĞİŞEN DİNAMİKLER VE SÜREKLİ DESTEK ARAYIŞI

Çekya'nın son kararı, Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteğin dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor. Her ülke kendi kapasitesi ve stratejisi doğrultusunda en etkili olabileceği alanlara odaklanmaya çalışıyor. Ukrayna'nın ise, savaşın gidişatına göre sürekli değişen ihtiyaçları doğrultusunda farklı türde askeri ve insani yardımlara ihtiyacı devam edecek. 16 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, bu çok yönlü destek arayışı uluslararası diplomasinin ve askeri iş birliğinin temel gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.