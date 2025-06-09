Çekya döviz rezervleri son üç yılın zirvesinde

Çekya’nın döviz rezervlerinde son aylarda gözlenen artış, Mayıs 2025'te yeni bir zirveye ulaştı. Çekya Merkez Bankası’nın duyurusuna göre, ülkenin toplam rezerv varlıkları bir önceki aya kıyasla 1 milyar dolarlık artışla 157.2 milyar dolara yükseldi. Artışın ana nedenleri arasında hem döviz cinsinden varlıklardaki büyüme hem de altın rezervlerindeki artış öne çıktı.

Döviz rezervleri Nisan ayında 145.7 milyar dolarken, Mayıs'ta 145.9 milyar dolara çıktı. Altın rezervleri ise 6.2 milyar dolardan 6.4 milyar dolara yükseldi. Özel çekme hakları 3.5 milyar dolarda sabit kalırken, Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki rezerv pozisyonu da değişmeyerek 0.8 milyar dolar olarak kaldı.

Bu veriler, Çekya’nın mali istikrarını güçlendirme çabasının ve uluslararası rezerv biriktirme stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.