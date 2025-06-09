Çekya döviz rezervleri son üç yılın zirvesinde

Kaynak: Haber Merkezi
Çekya döviz rezervleri son üç yılın zirvesinde

Çekya Merkez Bankası verilerine göre ülkenin döviz rezervleri 2025 Mayıs ayında 157.2 milyar dolara ulaşarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Çekya’nın döviz rezervlerinde son aylarda gözlenen artış, Mayıs 2025'te yeni bir zirveye ulaştı. Çekya Merkez Bankası’nın duyurusuna göre, ülkenin toplam rezerv varlıkları bir önceki aya kıyasla 1 milyar dolarlık artışla 157.2 milyar dolara yükseldi. Artışın ana nedenleri arasında hem döviz cinsinden varlıklardaki büyüme hem de altın rezervlerindeki artış öne çıktı.

Döviz rezervleri Nisan ayında 145.7 milyar dolarken, Mayıs'ta 145.9 milyar dolara çıktı. Altın rezervleri ise 6.2 milyar dolardan 6.4 milyar dolara yükseldi. Özel çekme hakları 3.5 milyar dolarda sabit kalırken, Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki rezerv pozisyonu da değişmeyerek 0.8 milyar dolar olarak kaldı.

Bu veriler, Çekya’nın mali istikrarını güçlendirme çabasının ve uluslararası rezerv biriktirme stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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