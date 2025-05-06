Çekya ekonomisyinde 7 yıl sonra bir ilk

Çekya'da yıllık enflasyon oranı, Nisan 2025 itibarıyla yüzde 1,8 seviyesine düşerek son yedi yılın en düşük seviyesini gördü. Mart ayında yüzde 2,7 olarak ölçülen enflasyonun, piyasa beklentisi olan yüzde 2,1’in de altında kalması dikkat çekti. Böylece Çek Ulusal Bankası’nın yüzde 2’lik resmi hedefinin altına ilk kez inilerek Mart 2018’den bu yana kaydedilen en düşük oran gerçekleşmiş oldu.

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GIDA VE MAL FİYATLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Enflasyondaki bu keskin düşüşte en büyük etken gıda, alkol ve tütün ürünlerindeki fiyat artış hızının yavaşlaması oldu. Mart ayında yüzde 5,9 oranında artış gösteren bu kalemde, Nisan’da artış oranı yüzde 3,3’e kadar geriledi. Ayrıca mallarda fiyat artışı yalnızca yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı. Bir önceki ay bu oran yüzde 1,6 idi. Tüm bu veriler, tüketicilerin alışveriş sepetinde doğrudan hissedilen bir rahatlamayı işaret ediyor.

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ENERJİ MALİYETLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Çekya’da enerji fiyatlarındaki düşüş eğilimi Nisan ayında da devam etti. Mart’ta yüzde 3,6 oranında gerileyen enerji maliyetleri, Nisan’da yüzde 4,9’luk düşüşle daha da hızlandı. Doğalgaz ve elektrik gibi temel kalemlerdeki fiyat gerilemesi, hem hane halkı hem de sanayi üreticileri için maliyet avantajı yarattı. Bu durum, ülkedeki genel tüketici güvenini de olumlu yönde etkiledi.

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HİZMET SEKTÖRÜNDE SINIRLI ARTIŞ

Diğer yandan, hizmet sektöründeki enflasyon oranı yüzde 4,5’ten yüzde 4,7’ye yükselerek hafif bir artış gösterdi. Özellikle konaklama ve restoran harcamalarında fiyat artışları yaşanırken, sağlık ve eğitim gibi kalemlerdeki istikrar dikkat çekti. Bu sınırlı artış, genel enflasyona olumsuz bir baskı yaratmadı.

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AYLIK TÜKETİCİ FİYATLARI GERİLEDİ

Nisan ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 oranında azaldı. Bu, son dört ay içinde ilk kez aylık enflasyonun negatif çıktığı anlamına geliyor. Mart ayında aylık enflasyon yüzde 0,1 artış göstermişti. Aylık bazda fiyat düşüşü, özellikle mevsimsel ürünlerdeki indirimler ve enerji faturalarındaki azalmayla ilişkilendiriliyor.

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MERKEZ BANKASI POLİTİKASINI ETKİLEYECEK Mİ?

Çek Ulusal Bankası'nın uzun süredir sürdürdüğü sıkı para politikalarının etkisiyle sağlanan bu düşüş, faiz oranlarında bir gevşeme sinyali olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre enflasyonun yüzde 2’nin altına inmesi, bankanın yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesini mümkün kılabilir. Ancak hizmet enflasyonundaki direnç ve dışsal enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, karar sürecinde belirleyici olacak.

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AVRUPA'DAKİ ENFLASYON EĞİLİMLERİYLE UYUMLU

Çekya’daki bu gelişme, Avrupa genelinde enflasyondaki yavaşlama trendiyle de örtüşüyor. Euro Bölgesi'nde de gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüş benzer bir enflasyon yumuşaması yaratırken, Orta Avrupa ülkeleri içinde Çekya bu konuda en hızlı ilerleme kaydedenlerden biri oldu. Uluslararası yatırımcılar, bu istikrarın devam etmesi hâlinde Çek ekonomisine olan ilgilerini artırmayı planlıyor.

Devam eden düşük enflasyon süreci, hem tüketici harcamalarını artırabilir hem de reel ücretlerin alım gücünü yukarı çekebilir. Özellikle dolar karşısında para birimi istikrarını koruyan Çekya'nın, 2025’in ikinci yarısında ekonomik büyüme bakımından olumlu bir tablo sergilemesi bekleniyor.