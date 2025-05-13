Çekya enflasyonu son 7 yılın dibini gördü

Çekya’da yıllık enflasyon oranı, Nisan 2025’te yüzde 1,8 olarak kaydedildi. Bu oran, Mart 2018'den bu yana görülen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor. Ülkenin istatistik kurumu Czech Statistical Office tarafından açıklanan verilere göre, enflasyondaki bu gerileme özellikle gıda, alkolsüz içecekler, alkol, tütün ve ev eşyası fiyatlarındaki yavaşlamadan kaynaklandı.

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GIDA VE İÇECEK FİYATLARINDAKİ YAVAŞLAMA ETKİLİ OLDU

Mart ayında yüzde 6,1 artan gıda ve alkolsüz içecek fiyatları, Nisan’da yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yıllık fiyat artışı yüzde 5,2’den yüzde 2’ye geriledi. Ev eşyası, donanım ve bakım masraflarındaki artış ise yüzde 1,4’ten yüzde 0,8’e düştü. Bu kategorilerdeki gerilemeler, genel enflasyonun düşüşünde belirleyici rol oynadı.

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DÜŞÜŞ ULAŞIM MALİYETLERİNDE BELİRGİNLEŞTİ

Ulaşım sektöründe fiyatlar yıllık bazda yüzde 3,2 oranında azaldı. Mart ayında bu oran yüzde 1,9 seviyesindeydi. Bu gerileme, tüketici fiyat endeksinde genel düşüşe katkı sundu. Öte yandan, konut ve kamu hizmetleri harcamalarında ise hafif bir artış yaşandı. Bu kalemdeki enflasyon oranı yüzde 1,5’ten yüzde 1,7’ye yükseldi.

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AYLIK BAZDA DA DÜŞÜŞ VAR

Nisan ayında tüketici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında geriledi. Mart ayında ise yüzde 0,1’lik bir artış kaydedilmişti. Bu tablo, Çekya’da fiyat baskılarının genel olarak zayıfladığını ve fiyat istikrarının güçlendiğini gösteriyor.