Çekya evinde kazandı

Serkan Talan
Çekya evinde kazandı

Çekya, Patrik Schick'in iki golüyle Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları'nı 2-1 yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü.

22 Mart 2025 tarihinde Vsesportovni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Çekya milli futbol takımı, Faroe Adaları'nı 2-1 mağlup etti. Çekya'nın gollerini Patrik Schick 25. ve 85. dakikalarda kaydederken, Faroe Adaları'nın tek golü 83. dakikada Gunnar Vatnhamar'dan geldi.

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ÇEKYA'NIN PERFORMANSI

Çekya, Euro 2024'te grup aşamasında elenmesinin ardından, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 1'de 11 puan toplayarak A Ligi'ne yükseldi. İç sahada oynadığı son 18 uluslararası maçın sadece birini kaybeden Çekya, bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Faroe Adaları ile oynadığı önceki 7 maçın tamamını kazanan Çekya, bu karşılaşmalarda en az iki gol atmış ve kalesini gole kapatmıştır.

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FAROE ADALARI'NIN DURUMU

2023 yılında 10 maçlık galibiyet hasreti yaşayan Faroe Adaları, 2024'ün sonlarında UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde küme düşmekten kurtuldu. Teknik direktörlük görevine Eydun Klakstein'in getirilmesinin ardından, takım son 9 uluslararası maçının sadece birinde ikiden fazla gol atabildi. Dünya sıralamasında 137. sırada bulunan Faroe Adaları, son 9 Dünya Kupası deplasman eleme maçında galibiyet alamadı ve son 29 deplasman maçının sadece 3'ünü kazandı.

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MAÇIN DETAYLARI

Maçın ilk yarısında Çekya, Patrik Schick'in 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Faroe Adaları, 83. dakikada Gunnar Vatnhamar'ın golüyle eşitliği sağladı. Ancak Schick, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Çekya'ya galibiyeti getiren golü attı.

Çekya, gruptaki bir sonraki maçında Karadağ ile karşılaşacak. Faroe Adaları ise Cebelitarık ile mücadele edecek.

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