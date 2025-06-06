Çekya inşaat sektöründe büyüme yavaşladı, sanayi üretimi zirveyi gördü

Çekya İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, Nisan 2025’te inşaat üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı. Ancak bu oran, Mart ayındaki yüzde 12,5’lik revize edilmiş büyümenin oldukça altında kaldı. İnşaat sektöründeki yavaşlama, özellikle altyapı projelerinde yüzde 2,3’lük büyüme ile önceki ayki yüzde 12,9’luk artışın gerilemesinden ve bina inşaatlarında yüzde 1,8 ile önceki ayki yüzde 12,4’lük yükselişin azalmasından kaynaklandı.

Aynı dönemde verilen yapı ruhsatlarının değeri yaklaşık 1 milyar Çek kronu olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azaldı. Nisan ayında başlatılan konut sayısı ise 2 bin 688 olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda inşaat faaliyeti yüzde 5 azaldı; Mart ayında ise yüzde 3,5 artış yaşanmıştı.

Öte yandan, sanayi üretimi Nisan ayında yıllık bazda yüzde 2 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 1’in oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu rakam, Mart 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Sanayi üretimindeki artışta imalat sektörü yüzde 0,9 büyürken, elektrik, gaz, buhar ve klima üretimi yüzde 14,4 gibi yüksek bir oran yakaladı. Ayrıca madencilik ve taş ocakçılığında da yüzde 7,1’lik toparlanma yaşandı; önceki ayda bu oran eksi 1,8 idi.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda sanayi üretimi Nisan’da yüzde 0,9 artarken, Mart ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

Çekya ekonomisinde inşaat sektöründeki yavaşlama, büyük altyapı yatırımlarındaki gerilemeye işaret ederken, sanayi üretimindeki güçlü performans ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor.