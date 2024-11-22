Çekya Meclisi fena karıştı: Muhalefet lideri kürsüden hakaretler savurdu

Çekya'da muhalefet lideri Andrej Babiš'in, Başbakan Petr Fiala'ya yönelik eleştirileri Meclis oturumunu gerilime sürükledi. Babiš, Başbakan Fiala'nın ruh sağlığını hedef alan açıklamalarda bulunarak oturumun yönünü değiştirdi. Hükümet üyeleri, bu sert üsluba tepki olarak salonu terk etti.

“BAŞBAKANIN DİNLENMEYE İHTİYACI VAR”

Babiš, konuşmasında Fiala'nın vaatlerini eleştirerek, "Başbakan, vatandaşları gereksiz yere endişelendiriyor. Almanya seviyesinde maaş vaadi gerçekçi değil. Bu, vatandaşlara yalan söylemekten başka bir şey değil," dedi. Babiš'in bu açıklamaları, Meclis'teki hükümet üyeleri ve koalisyon milletvekilleri tarafından "fuj" nidaları ve sıralara vurularak protesto edildi.

Babiš ayrıca, Fiala'nın gündelik açıklamalarının halkta endişe yarattığını öne sürdü. Başbakanın ruh sağlığının tartışılması gerektiğini söyleyen Babiš, "Bu durum, ülkemiz için ciddi bir tehdit," ifadesini kullandı. Bu sırada Meclis Başkan Yardımcısı Aleš Juchelka, Babiš'i "psikiyatrik değerlendirmelerden kaçınması" konusunda uyardı.

HÜKÜMET TEPKİ GÖSTERDİ

Babiš'in konuşmaları sırasında hükümet üyeleri salonu terk etti. Çalışma Bakanı Marian Jurečka, "Bu, siyasi tartışmadan çok hakaret yağmuru. Meclis, seviyeli bir tartışma ortamından uzaklaşıyor," dedi. Ulaştırma Bakanı Martin Kupka ise "Bu seviyesizlik kabul edilemez," diyerek oturumu boykot etti.

Meclis oturumu, hükümet üyelerinden birinin bulunmaması nedeniyle yönetmelik gereği geçici olarak durduruldu. Bunun üzerine Babiš, hükümet üyelerinin yokluğunun kendisini etkilemediğini ve konuşmasının halka yönelik olduğunu söyledi.

GÜNDEM VE ENGELLEME TARTIŞMALARI

Babiš'in bu sert çıkışlarının, hükümetin bazı yasa tekliflerini oylamasını engellemek amacı taşıdığı öne sürüldü. Özellikle Ukraynalı mültecilere yönelik geçici koruma süresinin uzatılması ve enerji sektörüne dair düzenlemelerin oylanmasının geciktirilmesi hedeflenmiş olabilir. Koalisyon üyeleri, Babiš'in konuşmalarını "obstrüksiyon" taktiği olarak nitelendirdi.

Meclis Başkanı Markéta Pekarová Adamová, Babiš'in önerisinin iki kez reddedildiğini ve muhalefetin çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle gündeme alınamayacağını belirtti.

ÇEK SİYASETİNDE DERİN ÇATLAKLAR

Bu olay, Çekya siyasetindeki gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Muhalefetin hükümet politikalarına yönelik eleştirileri, hakaret boyutuna taşınarak ülke siyasetinde derin çatlaklara yol açtı. Babiš’in ifadeleri ve hükümetin tepkisi, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Meclis'te yaşanan bu tartışmalar, siyasi gerilimin yatıştırılmasının zor olacağına işaret ediyor. Tarafların, seviyeli bir diyalogla ülke siyasetini toparlama ihtiyacı her zamankinden daha belirgin durumda.