Çekya, Suriyelilere kapıları kapattı

Çekya, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte sığınma süreçlerini durdurma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı'nın Pazar günkü açıklamasına göre, yeni sığınma başvuruları ve mevcut koruma statülerinin uzatılması askıya alındı. Bu, Suriye'deki siyasi değişikliklerin ardından alınan bir önlem.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ondřej Krátoška, "Bu tür durumlar, ülkedeki büyük değişikliklerde izlenen normal bir prosedür," dedi. Karar, 38 yeni sığınma talebi ile 37 kişinin koruma statüsünü uzatma talebini etkiliyor. Şu an için Çekya'da, uluslararası veya ilave koruma altında 328 Suriyeli bulunuyor. Bu koruma, sığınma şartlarını tam karşılamasa da, kişinin ülkesine dönmesi halinde tehlike altında olacağı durumlar için veriliyor.

2011'de başlayıp 2015'te zirveye ulaşan Suriye iç savaşı, Esad'ın devrilmesiyle yeni bir döneme girdi. Bu, Avrupa'daki sığınma politikalarının yeniden değerlendirilmesine sebep oldu. Örneğin, Almanya da benzer bir adım atarak, Suriyelilerin sığınma başvurularını geçici olarak durdurdu.

Avusturya Suriyelileri kapı dışarı ediyor

KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE NE OLACAK?

Çekya'da yaklaşık 2500 Suriyeli yaşıyor. Bunların bazıları, Esad döneminde, Çekoslovakya ile Suriye'nin dostane ilişkileri sayesinde gelmişti. Ancak, son yıllarda savaştan kaçan mülteciler de sığınma talebinde bulundu.

Bu gelişmeler, Avrupa'nın mülteci politikalarını derinden etkiliyor. Çekya'nın bu kararı, Suriye'deki belirsizliklerin çözülmesini beklerken, mevcut koruma altındaki Suriyelilerin geleceği belirsiz. Hem mülteciler hem de ev sahibi ülkeler için yeni zorluklar ortaya çıkabilir, özellikle de siyasi istikrarın ve güvenli dönüş koşullarının nasıl sağlanacağı konusunda.

Suriye'deki değişimler ve uluslararası toplumun bu duruma nasıl yanıt vereceği, önümüzdeki dönemde mülteci politikalarını şekillendirecek.