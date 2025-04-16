Çekya üretici fiyatları çakıldı

Çekya’da üretici fiyatları, 2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 oranında azaldı. Bu düşüş, hem piyasa beklentilerinden hem de Şubat ayında kaydedilen yüzde 0,1’lik gerilemeden daha sert gerçekleşti. Böylece ülkede üretici fiyatlarında art arda ikinci ay düşüş yaşanmış oldu. Uzmanlar, bu eğilimin ekonomide üretim maliyetlerinin daraldığına işaret ettiğini belirtiyor.

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MADENCİLİK VE İMALAT SEKTÖRLERİ BAŞI ÇEKTİ

Mart ayında yaşanan fiyat düşüşünün en önemli nedenlerinden biri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki yüzde 4’lük gerileme oldu. Bu oran, Şubat ayında yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı şekilde imalat sanayisinde de fiyatlar Mart ayında yüzde 0,4 azaldı. Oysa bir önceki ay bu sektörde yüzde 0,4’lük bir artış gözlenmişti. Söz konusu veriler, ülkenin üretim sektöründeki zayıflamanın daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor.

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ENERJİ FİYATLARINDA SABİTLENMEYE GİDİLDİ

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetleri sektöründe fiyatlar Mart ayında sabit kaldı. Şubat ayında bu alanda yüzde 1,6’lık bir düşüş yaşanmıştı. Diğer yandan su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme hizmetleri sektöründe fiyatlar yüzde 4,1 seviyesinde sabitliğini sürdürdü. Bu oran, ekonomide kamu hizmetlerinin fiyat istikrarını koruduğunu gösterdi.

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AYLIK BAZDA DA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Aylık bazda değerlendirildiğinde, üretici fiyat endeksi Mart ayında yüzde 0,3 oranında azaldı. Bu, Şubat ayındaki yüzde 0,1’lik düşüşün ardından gelen ikinci negatif veri oldu. Aylık fiyat değişimi, üretim sürecindeki girdi maliyetlerinde yaşanan gerilemeyi ve talep daralmasını yansıtıyor.

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EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Ekonomistler, üretici fiyatlarında yaşanan bu beklenmeyen düşüşün, ülkede enflasyon baskılarını azaltabileceğini ancak aynı zamanda üretim sektöründeki durgunluğa işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca düşen üretici fiyatlarının, önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına da yansıyarak iç talebi etkileyebileceği tahmin ediliyor.

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ÇEKYA EKONOMİSİNDE GENEL GÖRÜNÜM

Çekya ekonomisi, son yıllarda Avrupa'nın tedarik zincirlerindeki kilit rolü ve gelişmiş sanayi altyapısı ile dikkat çekiyor. Ancak son dönemde küresel ekonomik yavaşlama, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç talepteki belirsizlikler nedeniyle üretici fiyat endeksinde aşağı yönlü bir baskı oluşmuş durumda. Bu gelişmelerin, ülkenin büyüme beklentileri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.