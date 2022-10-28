Çekya’da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

(AA) - Başkentin önemli meydanların Wenceslas’da toplanan göstericiler, Çekya bayraklarının yanı sıra savaş karşıtlığını temsil eden "şeffaf bayraklar" taşıdı.

Prag ve Brno’da muhalefet partilerinin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde, artan hayat pahalılığı, hükümetin Ukrayna yanlısı tutumu ve Avrupa Birliği’nin (AB) Moskova’ya yönelik uyguladığı yaptırımlar protesto edildi.

Ülkedeki 5 partili koalisyon hükümetinin istifasını isteyen göstericiler, "Rusya’nın düşman gösterilmemesi, savaş çığırtkanlığına son verilmesi" talebinde bulundu.

Ülkede geniş katılımlı 3'üncü hükümet protestosu

Çekya’da son 2 ayda 3’üncü kez geniş katılımlı hükümet karşıtı gösteri düzenlenirken, ortalama 70 bin kişinin katıldığı gösterilerin başkentin dışındaki şehirlere de sıçraması dikkati çekti.

Protestolara ilişkin Başbakan Petr Fiala, gösterilerin demokratik bir hak olduğunu belirterek, protestoların neye hizmet ettiği hususunda vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu