29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çekya’da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Çekya’da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Çekya’nın başkenti Prag ve Brno’da yönetimin Rusya karşıtı ve ekonomi politikalarını protesto eden binlerce gösterici hükümete istifa çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 23:35
Takip Et

Çekya’da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Çekya’da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
+
Aa
-

(AA) -  Başkentin önemli meydanların Wenceslas’da toplanan göstericiler, Çekya bayraklarının yanı sıra savaş karşıtlığını temsil eden "şeffaf bayraklar" taşıdı.

Prag ve Brno’da muhalefet partilerinin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde, artan hayat pahalılığı, hükümetin Ukrayna yanlısı tutumu ve Avrupa Birliği’nin (AB) Moskova’ya yönelik uyguladığı yaptırımlar protesto edildi.

Ülkedeki 5 partili koalisyon hükümetinin istifasını isteyen göstericiler, "Rusya’nın düşman gösterilmemesi, savaş çığırtkanlığına son verilmesi" talebinde bulundu.

Ülkede geniş katılımlı 3'üncü hükümet protestosu

Çekya’da son 2 ayda 3’üncü kez geniş katılımlı hükümet karşıtı gösteri düzenlenirken, ortalama 70 bin kişinin katıldığı gösterilerin başkentin dışındaki şehirlere de sıçraması dikkati çekti.

Protestolara ilişkin Başbakan Petr Fiala, gösterilerin demokratik bir hak olduğunu belirterek, protestoların neye hizmet ettiği hususunda vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
6
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.