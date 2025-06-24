Çekya'da iş dünyası güveni zayıfladı, tüketici morali stabil kaldı

Çek Cumhuriyeti'nde iş dünyası güven endeksi, Haziran 2025'te bir önceki aya göre 1,0 puanlık bir düşüşle 100 seviyesine geriledi. Bu gerileme, özellikle ticaret ve seçili hizmetler sektörlerindeki düşüşten kaynaklandı. Ticaret sektöründe güven 98,4'ten 94,7'ye, seçili hizmetlerde ise 106,9'dan 104,1'e düştü. Ancak inşaat sektöründe güven 114,7'den 121,2'ye belirgin bir artış gösterirken, sanayi sektöründe de 94,2'den 94,5'e hafif bir yükseliş yaşandı. Bu veriler, ülkenin ekonomik dinamiklerinde sektörler arası farklılıkları ortaya koyuyor.

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TÜKETİCİ GÜVENİ KASIM 2024 ZİRVESİNDE

Tüketici güven endeksi ise Haziran 2025'te bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 100,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, endeksin Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini koruduğunu gösteriyor. Tüketicilerin genel ekonomik durumun önümüzdeki on iki ay içinde kötüleşeceğine dair endişelerinin azalması bu istikrarda ana etken oldu. Hanehalklarının finansal durumlarının kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ile mevcut finansal durumlarını geçen yıla göre daha kötü görenlerin oranında da değişiklik yaşanmadı. Öte yandan, önümüzdeki on iki ay içinde büyük alımlar yapmayı planlamayan tüketicilerin sayısında bir artış gözlendi. Bu durum, tüketicilerin finansal geleceklerine yönelik ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğine işaret ediyor.