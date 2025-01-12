Çekya’da restoran yandı. 6 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çekya’da restoran yandı. 6 kişi öldü

Çekya’da bir restoranda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangının gazlı ısıtıcının devrilmesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Çekya'da bir restoranda yangın çıktı. Most şehrindeki restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna yaptığı açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu söyledi. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu aktardı.

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