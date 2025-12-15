Radio Prague International'ın haberine göre Pavel, Prag Kalesi'nde yeni hükümetin bakanlarıyla bir araya geldi.

Yeni hükümeti atayan Pavel, yaptığı konuşmada, kabinenin uluslararası gerilimler ve ekonomik beklentilerle çalkantılı bir dönemde göreve başladığını söyledi.

Pavel, bakanlara, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) yapıcı üyeleri olarak hareket ederken, ülkede istikrarı sağlamaları çağrısında bulundu.

Başbakan Babis ile mutabık kaldıkları şekilde süreci tamamladıklarını aktaran Pavel, "Bugün yeni hükümetin kurulması ve atanması sürecini tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Pavel, NATO üyeliği olmadan ülkelerinin daha güvenli olmayacağını, AB olmadan ise ekonomik istikrar ve uzun vadeli refahın sağlanamayacağını dile getirdi.

Hakkında "nefrete teşvik" ve "ırkçılık"dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma yürütülen Filip Turek, kabinede yer almadı.

Koalisyonda yer alan "Motorcular" Partisi'nin Genel Başkanı Petr Macinka, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı oldu. Macinka'nın Çekya'nın NATO ve AB içindeki rolüne ilişkin dış politika önceliklerini açıklaması bekleniyor.

Yeni kabine, 4 başbakan yardımcısı da dahil 16 üyeden oluşuyor.

Başbakan Babis'le yeni kabinenin, 30 günde Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alması gerekiyor. Halihazırda koalisyondaki partiler, 200 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 108 sandalyeye sahip.

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), 3 Kasım'da aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve sağcı Motorcular Partisi ile koalisyon hükümeti konusunda anlaşma imzalamıştı.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, 9 Aralık'ta ANO lideri Andrej Babis'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.