Çekya’dan Gazze’ye yeni yardım paketi

Orta Avrupa ülkesi Çekya, Gazze Şeridi'nde büyüyen insani kriz karşısında sessiz kalmadı. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin onayıyla, Dünya Gıda Programı aracılığıyla Gazze’ye 4 milyon Çek korunası (yaklaşık 175 bin dolar) tutarında acil gıda ve beslenme yardımı gönderilecek. Bu karar, Prag'daki Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu.

Česko poskytne další humanitární pomoc obyvatelům Gazy. Ministr @JanLipavsky schválil 4 miliony Kč na naléhavou potravinovou a nutriční pomoc prostřednictvím @WFP, našeho spolehlivého a osvědčeného partnera. — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) August 3, 2025

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Çekya, Gazze'deki savunmasız sivil nüfusa yönelik insani sorumluluğunu yerine getirmek üzere harekete geçmiştir. Yardım, güvenilir ve etkili bir ortak olan Dünya Gıda Programı ile koordineli biçimde sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bu yeni girişim, geçen hafta Vatikan Büyükelçisi Pavel Svoboda'nın, Gazze'deki kırılgan nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Malta Tarikatı'nın yürüttüğü program için imzaladığı 2 milyon korunalık bağış anlaşmasını tamamlayıcı nitelikte oldu.

AVRUPA'DAN HAVA YOLUYLA YARDIM SEFERBERLİĞİ

Son günlerde Gazze’deki kıtlık riski nedeniyle Avrupa’dan çeşitli ülkeler hava yoluyla yardım göndermeye başladı. Almanya, Fransa ve İspanya; Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başlattığı hava yardımı operasyonlarına katıldı. İtalya da bu insani girişime destek vereceğini duyurdu.

Çekya'nın yardımları karadan ulaştırılmak üzere organize edilirken, Dünya Gıda Programı’nın bölgedeki varlığı ve lojistik kapasitesi bu desteğin etkin biçimde ulaştırılmasını sağlayacak.

Gazze Şeridi’nde Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar, Hamas'ın İsrail'e yönelik kanlı saldırısıyla patlak vermiş, İsrail tarafı bu saldırıda yaklaşık 1200 vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mart ayı başından Mayıs ortasına kadar Gazze’ye insani yardım geçişlerini neredeyse tamamen engellediğini, bu durumun bölgede yaşanan insani felaketi daha da derinleştirdiğini belirtiyor.

Çekya’nın gönderdiği bu yeni yardım, Gazze’de temel gıda maddelerine erişim konusunda yaşanan dramatik daralmayı bir nebze hafifletmeyi hedefliyor. Dünya Gıda Programı yetkilileri, yardımların önümüzdeki günlerde bölgedeki dağıtım noktalarına ulaştırılacağını belirtti.